Papa Francesco ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid a 21 giorni dalla prima somministrazione. Lo hanno comunicato fonti vaticane.

Nella giornata del 3 febbraio Papa Francesco ha ricevuto il richiamo del vaccino anti Covid, a 21 giorni dalla prima somministrazione effettuata lo scorso 13 gennaio. Lo hanno comunicato fonti vaticane specificando che per completare il processo di immunizzazione al coronavirus il pontefice si è recato presso l’ambulatorio allestito nell’Aula Paolo VI.

Anche se non specificato, appare probabile che assieme a Bergoglio abbia ricevuto il richiamo anche il papa emerito Benedetto XVI, vaccinato con la prima dose tre settimane fa.

Vaccino, Papa Francesco ha ricevuto il richiamo

Nei giorni precedenti la prima somministrazione, Papa Francesco aveva espresso parole positive nei confronti del vaccino, spiegando che eticamente tutti dovremmo prenderlo: “La settimana prossima inizieremo a farlo qui ed io mi sono prenotato, si deve fare.

Quando ero bambino ricordo che c’è stata la crisi della poliomielite e tanti bambini sono poi rimasti paralitici per questo e c’era la disperazione per fare il vaccino. Quando è uscito il vaccino te lo davano con lo zucchero e c’erano tante mamme disperate, poi noi siamo cresciuti all’ombra dei vaccini, per il morbillo, per quello, per quell’altro, vaccini che ci davano da bambini”.

In quell’occasione spese alcune parole anche nei confronti dei no vax, affermando: “Non so perché qualcuno dice: ‘no, il vaccino è pericoloso’, ma se te lo presentano i medici come una cosa che può andare bene, che non ha dei pericoli speciali, perché non prenderlo? C’è un negazionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino”.