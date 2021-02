Doccia fredda per gli utenti della compagnia WindTre e di Iliad da diverse ore hanno riscontrato dei disservizi sulla linea.

Per migliaia di utenti telefonici dislocati nella penisola sono ore particolarmente critiche. Da diverse ore sono stati segnalati dei disservizi alla linea telefonica a causa dell’interruzione della connessione per gli utenti WindTre e Iliad. Stando a quanto riportato dal portale Downdetector i problemi alla linea sarebbero diversi.

La maggior parte degli utenti avrebbe riscontrato di aver riportato le maggiori criticità nella parte telefonica.

A seguire un buon 22% che avrebbe dichiarato di aver riscontrato dei problemi relativi alla connettività via internet. Nel giro di poche ore sarebbero centinaia le segnalazioni sui social di utenti che hanno riscontrato questo particolare problema. Nel frattempo da parte del gestore non ci sarebbe stata ancora alcuna comunicazione.

Potevano dirlo subito che quella di @WindTreOfficial era tutta una strategia per prepararci ad essere più in sintonia con il mood de #lacaserma #windtredown — Cristian (@crisbonio) February 3, 2021

WindTre down, le segnalazioni

Da Milano a Roma, da Verona a Palermo la domanda in queste ore è solo una che cosa sta succedendo alla linea telefonica? A partire dal pomeriggio del 3 febbraio molti utenti si sono ritrovati con la linea telefonica non funzionante e in diversi casi anche con la rete internet completamente giù. Nel peggiore dei casi anche un malfunzionamento totale riscontrato da diversi utenti. “WindTre O quando pensate di risolvere i problemi odierni? per l’intero pomeriggio mi sono trovato senza tel e linea dati”, ha scritto un utente.

Proprio sui social è diventato virale l’hashtag #WindTre down che ha raccolto i post più diversi da quelli più critici passando a quelli ironici e a tratti satirici: Salvini ha sicuramente wind, non leggo le m.. da 2 ore”, ha scritto un altro utente.

#windtredown gli utenti Wind in questo momento pic.twitter.com/kyxEzeKjiX — GIUSEPPE PETROSILLO (@peppe844) February 3, 2021