Disposizione di chiusura per le scuole medie dell'Istituto San Giovanni Bosco fino al 13 febbraio a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nella provincia di Napoli, ha disposto la chiusura con un’ordinanza della scuole medie dell’istituto San Giovanni Bosco. Il motivo? Troppi contagi da Covid registrati nelle scuole. La chiusura è confermata fino al 13 febbraio, quindi per 10 giorni.

Si tratta ovviamente di una misura precauzionale per consentire uno screening ampio sul personale scolastico che non ha avuto contatti con chi è positivo.

Somma Vesuviana, troppi casi Covid. Chiuse le medie

Il sindaco si è espresso dicendo: “Poco fa ho firmato l’ordinanza con la quale dispongo, solo per 9 giorni, la chiusura di tutti i plessi della media San Giovanni Bosco, sul territorio di Somma Vesuviana.

Una decisione assunta semplicemente per facilitare il tracciamento ed i prelievi dei tamponi molecolari degli alunni e dei docenti in modo tale da avere una mappatura completa e chiara della situazione epidemiologica“.

Tuttavia, per una cattiva notizia c’è sempre l’arrivo di una buona: il sindaco ha comunicato che i 40 tamponi effettuati sugli studenti delle scuole elementari, che erano stati in contatto con i positivi, sono risultati negativi. I ragazzi finora sono stati in quarantena.

“Questo significa che dunque non ci sarebbe stata una circolazione interna del virus“.