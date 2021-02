Il passeggero, dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina come le restrizioni richiedono, è stato multato e denunciato.

Ieri sera sul treno regionale Torino-Bardonecchia, un uomo di 37 anni si è rifiutato di mettere la mascherina, nonostante il capotreno lo avesse inviatato più volte con gentilizza a farlo: il macchinista è stato, dunque, costretto a fermare il convoglio nella stazione di Avigliana, comune della città di Torino.

L’uomo è stato denunciato per interruzione al pubblico servizio.

Treno fermo per passeggero che non vuole indossare la mascherina

Sono, infatti, stati costretti a intervenire i carabinieri della squadra di Rivoli: solo quando sono arrivati loro sul posto, l’uomo ha indossato la mascherina, ma non è servito niente: è stato affidato ai sanitari del 118 ed è stato denunciato per aver provocato un ritardo al treno di ben 45 minuti.

Ovviamente il passeggero è stato in primis sanziato per non aver rispettato le norme anti Covid, non facendo uso mentre era sul treno della mascherina, mettendo in pericolo gli altri passeggeri.