I pazienti Covid verranno monitorati tramite un braccialetto elettronico: è la nuova iniziativa dell’ospedale partenopeo Cotugno che si rivolge a tutti i malati Covid ricoverati in degenza ordinaria e alle persone presenti nella prima divisione e presso il pronto soccorso.

Un simile sistema, sinora, è stato impiegato in Italia per tenere sotto controllo i parametri di pazienti a domicilio ma l’Azienda Ospedaliera dei Colli è stata la prima struttura sanitaria ad applicare il metodo del braccialetto elettronico per seguire in modo più efficiente i malati Covid e risolvere alcune difficoltà gestionali insite nel processo di cura.

Le dichiarazioni del direttore generale Maurizio di Mauro

A proposito della sperimentazione relativa all’impiego del braccialetto elettronico nell’ambito del decorso Covid, si è espresso il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Maurizio di Mauro. Il diretto ha spiegato dettagliatamente il funzionamento del dispositivo adottato, affermando: