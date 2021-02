L'Avvocato Giovanni Franchi di Parma è specializzato nella difesa dei consumatori, in particolare nella tutela dei cosiddetti “risparmiatori traditi”, per i quali ha conseguito, a far tempo dal disastro Parmalat ad oggi, numerose e significative vittorie nei Tribunali di tutta Italia. Dal 2004 è patrocinante in Cassazione. Per lungo tempo, dal 1992 è stato uno degli avvocati di Confconsumatori, diventando 2002 direttore della "Consulta degli avvocati" della Confconsumatori, costituita a livello nazionale da tutti i legali dell’associazione. Da Settembre 2018 aderisce a Konsumer, di cui è stato nominato presidente regionale per l'Emilia Romagna, uno «sportello» che rappresenta un ulteriore punto di riferimento per la tutela dei diritti dei cittadini. Offre consulenze legali complete a tutti i consumatori e i risparmiatori su tutto il territorio nazionale. Oggi, oltre che nella difesa dei risparmiatori, è specializzato nella tutela dei malati di Alzheimer, ritenendo che gli stessi, sulla base delle leggi in materia, non siano tenuti a corrispondere alcunché a titolo di retta di ricovero.

