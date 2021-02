"Occorre essere prudenti sulle varianti di Covid", dice Matteo Bassetti.

I casi di Covid-19 in Italia sono in calo, ma non è possibile abbassare la guardia, soprattutto in virtù della diffusione delle varianti del virus. A lanciare l’allarme è stato Matteo Bassetti, responsabile di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

Il post di Bassetti

Matteo Bassetti, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha parlato dell’andamento dell’emergenza Covid-19 in Italia a seguito dell’allentamento delle misure di restrizione. Il Paese, infatti, in queste settimane è stato quasi totalmente in zona gialla. “I casi di Covid-19 – spiega l’infettivologo – sono in calo da 4 settimane in tutta Europa. Anche la situazione italiana è in miglioramento per la maggioranza delle regioni“.

E aggiunge: “Le varianti devono essere studiate in tutti i laboratori, ma credo che quella inglese sia già molto diffusa in tutta Italia e difficile da contenere.

Meglio rivolgere un’attenzione particolare a quella africana e a quella brasiliana. Non va tutto male, ma occorre essere molto prudenti. Gli italiani nelle ultime settimane si sono comportati nella maggioranza dei casi molto bene. Bisogna – conclude Bassetti – sottolinearlo e ringraziarli per questo“.