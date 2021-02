Lo spostamento tra regioni, anche gialle, potrebbe essere vietato fino al 5 marzo: è atteso per le 15 il Consiglio dei ministri del governo uscente.

Su richiesta delle Regioni e degli esperti, il divieto di spostamento tra regioni potrebbe essere prorogato al 5 marzo 2021: il governo uscente dovrebbe approvare in giornata un decreto volto a prolungare la misura fino alla data di scadenza dell’intero Dpcm.

Alle 15 di oggi, 12 febbraio, si riunirà un Consiglio dei ministri presieduto dal premier dimissionario Giuseppe Conte per decidere sul rinvio.

Spostamento tra regioni vietato fino al 5 marzo

Si tratta di una decisione presa per impedire che dalle prossime settimane i cittadini tornino a circolare liberamente alimentando così il rischio di diffusione del virus. Una linea condivisa dai ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia supportati dai governatori regionali che avevano richiesto tramite un documento la proroga del divieto.

Spetterà poi al nuovo governo stabilire con il prossimo decreto se riaprire i confini delle regioni o meno sulla base della situazione epidemiologica.

Per il momento fino al 5 marzo ci si potrà recare fuori dalla propria regione di residenza per motivi di lavoro, salute e urgenza da indicare sull’apposita autocertificazione. Continua ad essere consentito lo spostamento verso le seconde case (anche se si trovano in una regione arancione o rossa) da parte di un solo nucleo familiare purché si possa dimostrarne di averne avuto titolo prima del 14 gennaio 2021.

Per quanto riguarda gli impianti sciistici, essendo vietato andare in albergo o in una casa affittata per brevi periodi fuori dalla propria regione, sarà possibile recarvisi soltanto se si trovano nel proprio territorio reginale oppure se si ha una seconda casa in un’altra regione. I governatori di Lombardia e Veneto hanno già firmato delle ordinanze per disciplinare il ritorno sulle pista da sci.