Precipitato in orrido facendo un volo di 200 metri, un operaio è morto mentre stava eseguendo dei lavori a Pré-Saint Didier.

Tragedia a Pré-Saint-Didier, cittadina della Valle d’Aosta nordoccidentale, dove un operaio è morto dopo essere caduto nel vuoto mentre era impiegato in lavori lungo la strada statale 26 che dal comune porta a Courmayeur. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Operaio morto a Pré-Saint-Didier

I fatti si sono verificati nella prima mattinata di venerdì 12 febbraio 2021. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era impegnato in lavori di rifacimento per conto dell’Anas quando, a causa di un guasto, è intervenuta una squadra di tecnici. Qualcosa però è andato storto e l’operaio è precipitato nel vuoto nell’orrido di Prè-Saint-Didier, una gola rocciosa che sovrasta l’abitato della cittadina valdostana.

Nessuno dei colleghi l’avrebbero visto precipitare per centinaia di metri, tanto che gli altri operai avrebbero lanciato l’allarme solo una volta accortisi della sua assenza. Hanno così chiamato i soccorritori che, giunti in breve tempo sul posto, non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Vano infatti l’invio dei Vigili del Fuoco e di un elicottero: quando il medico si è calato dal mezzo ha purtroppo dovuto prendere atto della fatalità delle ferite procuratesi dall’operaio.

“È scivolato per circa 200 metri mentre stava lavorando ad un guasto per l’Anas. A dare l’allarme sono stati i suoi colleghi, che non lo vedevano più” ha spiegato il sindaco della cittadina. Ora si procederà al recupero del corpo e alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto per cui sono giunti i Carabinieri.