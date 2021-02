Le consegne dei vaccini Moderna previste per questa settimana sono slittate: in Lombardia si teme di dover ritardare la vaccinazione per gli over 80.

La campagna vaccinale per gli over 80 in Lombardia potrebbe partire dopo i tempi annunciati: le dosi dei vaccini Moderna previste per questa settimana non sono infatti ancora arrivate all’hub di Pratica di Mare.

Ritardo dei vaccini Moderna

La vaccinazione per gli over 80 in territorio lombardo dovrebbe iniziare lunedì 18 febbraio 2021 ma per questo ritardo rischia di non poter partire nei tempi programmati.

La base dell’aeronautica militare alle porte di Roma, dove giungono le fiale prima di essere distribuite alle regioni, non ha infatti ancora ricevuto i vaccini sviluppati da Moderna previsti per questa settimana.

Le Regioni hanno avuto comunicazione di ciò nella serata dell’11 febbraio tramite una mail inviata dalla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri. Questo il testo della mail riportato da Open: “Stiamo facendo il possibile affinché il vaccino sia nelle vostre disponibilità nel più breve tempo possibile.

Domani (il 12 febbraio, ndr) seguirà un aggiornamento circa le tempistiche presunte di arrivo delle dosi presso i punti di destinazione da voi indicati“.

Regione Lombardia ha deciso di somministrare i vaccini di Moderna agli over 80 che necessitano della vaccinazione a domicilio perché costretti a letto. Il siero può infatti essere conservato in frigorifero ad una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi, più fattibile rispetto a quello della Pfizer che invece necessita di -75 gradi.

Non essendo però le forniture attese per questa settimana ancora arrivate, iniziare il 18 febbraio potrebbe rivelarsi molto complicato.