Nella provincia sarda di Sassari, sulla base degli ultimi dati raccolti, è stato riscontrato un significativo calo dei contagi imputabili al coronavirus mentre un nuovo comune è stato proclamato Covid-free.

Sassari, i comuni in cui si registra un calo di contagi

La curva dei contagi appare in discesa in alcuni luoghi situati in provincia di Sassari, in Sardegna.

Secondo il bollettino distribuito dall’amministrazione comunale coordinata dal sindaco Antonio Capula, i positivi Covid a Castelsardo sono scesi da cinque a tre, dopo la guarigione di due soggetti, mentre un solo cittadino si trova ancora in quarantena.

Una situazione analoga è stata riscontrata anche a Sennori: il sindaco Nicola Sassu, infatti, ha comunicato che ben 15 abitati si sono negativizzati dopo aver contratto l’infezione.

Le persone, invece, che ancora stanno conducendo la propria battaglia contro il virus sono calate a 13 unità; le quarantene, infine, sono passate da sette a due.

I comuni che potrebbero diventare Covid-free

Un solo positivo è stato registrato a Badesi che, pertanto, potrebbe presto trasformarsi in un comune Covid-free. La situazione in atto nel territorio è stata spiegata dal sindaco Gian Mario Mamia che ha dichiarato: «La persona è risultata positiva dieci giorni fa dopo che era andata in ospedale per fare una visita.

È sempre asintomatico, è in buone condizioni di salute e, possiamo dire, potrebbe negativizzarsi già nelle prossime ore, se tutto va bene».

Nel caso di Sedini e Borutta, non sono stati individuati nuovi casi di contagio mentre resta cinque i positivi a Olmedo, con un abitante in quarantena. A questo proposito, il sindaco di Olmedo, Toni Faedda, ha affermato: «A noi, ne risultavano 10, mentre ho ricevuto notizia di altre persone che sono risultate positive al Covid-19 che sono asintomatiche. Continuo ad auspicare il massimo rispetto delle regole».

Bulzi, il nuovo comune Covid-free

Il comune di Bulzi, poi, è stato inserito dell’elenco dei paesi Covid-free. Il nuovo stato del posto è stato commentato dal sindaco Edoardo Multineddu che ha raccontato: «Il cittadino che era ancora positivo ha effettuato il tampone di rientro ed è risultato fortunatamente negativo. Rimane comunque ricoverato in ospedale in quanto è affetto da altre patologie che necessitano l’ospedalizzazione».