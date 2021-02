Ischia, crollato stabilimento Termale Santa Rita di Casamicciola

Lo stabilimento Termale Santa Rita di Casamicciola, ad Ischia, è crollato durante la notte. Era chiuso da tempo perché pericolante.

Nella notte, ad Ischia, è crollato l’antico stabilimento Termale Santa Rita di Casamicciola. Lo stabilimento era chiuso dal 2017, dopo essere stato danneggiato dal terremoto. Era considerato pericolante. La zona è disabitata e fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto del crollo sono arrivati subito i vigili del fuoco del distaccamento di Ischia, per il primo intervento. Poi sono arrivati anche gli uomini della Protezione Civile per rimuovere i detriti e le macerie. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un luogo abbandonato di tre piani, il cui crollo ha interdetto la viabilità pedonale ad una famiglia che al momento non può tornare nell’abitazione di residenza. “Abbiamo ormai una cronica emergenza delle assunzioni che servono nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e specialmente in Campania.

È ormai una esigenza strategica. Non è la prima volta che crollano edifici in quella zona. Il degrado edilizio è un problema serio” ha commentato Costantino Saporito, sindacalista Usb. Devono ancora chiarire la causa che ha scatenato il crollo. L’ipotesi è che il cedimento sia stato favorito o causato dal forte maltempo.

Lo stabilimento Termale era aperto dagli inizi del 1800 ed è stato ricostruito nel 1910. La struttura, vincitrice della medaglia d’oro al salone internazionale di Parigi del 1912 per la qualità delle acque, è stata operativa fino al giorno del terremoto avvenuto il 21 agosto 2018, poi ha chiuso a causa dei danni subiti con l’ordinanza di sgombero.

“Ancora una volta l’incuria del governo ci lascia atterriti. Nessuna manutenzione, nessun progetto di ricostruzione, nessuna messa in sicurezza, nonostante gli evidenti danni lato strada, totale abbandono da parte di Governo, Comune e Commissario alla ricostruzione” hanno commentato i proprietari. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo valida per tutta la giornata di oggi. Sull’intero territorio è previsto un abbassamento delle temperature con nevicate e gelate. Il maltempo ha sicuramente avuto un ruolo in questo crollo.