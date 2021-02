Maxi tamponamento in Piemonte sulla A32 Torino-Bardonecchia: 25 i mezzi coinvolti e diversi i feriti.

Drammatico incidente sulla Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, dove è avvenuto un maxi tamponamento al km 52, nei pressi di Salbertrand poco prima della galleria Serre La Voute. Diversi i feriti e i veicoli coinvolti che, stando a quanto appreso, sarebbero circa 25.

Attualmente non si conoscerebbe il numero esatto dei feriti, ma tra le vittime si sa che c’è anche una persona deceduta. Sul posto i soccorsi e l’intervento della Polizia Stradale di Susa. Disagi alla circolazione con il tratto stradale interessato dal tamponamento che è stato chiuso fino al termine delle operazioni di soccorso.

🔴 Intervento in atto sull’autostrada #A32 #Torino – Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli convolti: una persona deceduta, #vigilidelfuoco al lavoro per soccorrere alcuni automobilisti bloccati nelle proprie autovetture [#13febbraio 12:00] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 13, 2021

Maxi Tamponamento sulla Torino-Bardonecchia

Un incidente senza precedenti è avvenuto sulla A32 Torino-Bardonecchia dove ben 25 mezzi sono stati coinvolti in un maxi tamponamento. Il drammatico incidente ha avuto luogo all’altezza di Salbertrand nelle immediate prossimità della galleria Serre La Voute. La causa sarebbe dovuta al fondo stradale ghiacciato reso tale a causa della precedente nevicata. Immediati i soccorsi da parte del 118 e della Polizia Stradale di Susa.

Tra le vittime vi sarebbe anche una persona deceduta che nonostante i numerosi tentativi da parte degli operatori sanitari del 118 non sarebbe stato possibile rianimarla.

Oltre a ciò in seguito al tamponamento si sono venuti a creare numerosi disagi per la viabilità con il tratto autostradale che è stato chiuso in direzione Bardonecchia fino al termine delle operazioni di soccorso. Per chi si dovesse trovare a viaggiare su quel tratto l’uscita è stata deviata a Susa.