"Avviata ricerca dei vaccini nel mercato internazionale per il Piemonte". Lo ha detto il governatore Alberto Cirio.

Il Piemonte non ci sta alle lunghe attese per l’arrivo dei vaccini contro il Coronavirus. Il governatore Alberto Cirio ha dunque annunciato che la Regione provvederà a procurarsi da sé le dosi.

L’annuncio di Cirio

“Siamo sabaudi e rispettiamo le regole, ma anche oggi abbiamo proseguito nel lavoro di ricerca autonoma dei vaccini sul mercato internazionale.

Abbiamo dato mandato a Scr, la Società di committenza regionale, di cercare tre milioni di pezzi“. Lo ha annunciato Alberto Cirio. “Non vogliamo perdere neanche un minuto e soprattutto non stiamo ad aspettare Roma. Se c’è una via nel rispetto delle norme che mi permette un auto-approvvigionamento la devo percorrere, perché il vaccino è l’unica vera arma per uscire da questa crisi“.

“Siamo – aggiunge il governatore del Piemonte – i figli delle consegne romane questo è il limite che tutte le Regioni hanno, perché ogni ritardo comporta una rimodulazione del piano.

Il commissario Antonio Rinaudo ha già predisposto la lettera, a firma sua, dell’assessore Luigi Icardi e mia, con la quale abbiamo dato a Scr un mandato a cercare sul mercato internazionale tre milioni di pezzi. È un mandato conoscitivo, però mette già a disposizione una indagine di mercato per individuare quali vaccini e a quale prezzo. Questi vaccini sono per le aziende, perché prima mettiamo in sicurezza i loro dipendenti, prima il prodotto interno lordo del Piemonte può essere messo in sicurezza“.