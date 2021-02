I positivi si pensa siano collegati al focolaio di Bollate, in provincia di Milano.

Sono stati identificati, nel laboratorio di Virologia molecolare dell’ospedale San Matteo, diretto dal prof. Fausto Baldanti, i primi due casi di variante inglese del Covid-19. Ci troviamo a Pavia.

Primi due casi di variante inglese a Pavia

Si tratta di due persone residenti a Pavia, i quali ovviamente sono stati subito posti in isolamento, in modo tale da provare quanto più possibile a contenere un eventuale contagio della variante inglese. Come la variante sia arrivataa Pavia? I due casi sono collegati al focolaio registrato nei giorni scorsi a Bollate, comune a Nord-Ovest di Milano, dove sono state chiuse tre scuole.

Ricordiamo che c’erano stati anche lì tre casi della variante inglese del Covid e che ovviamente il comune e la prefettura sono a lavoro per cercare di arginare questa mutazione del virus.

