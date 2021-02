La coppia è finita in Rianimazione per avere scambiato la mandragola per borragine.

Disavventura a Castelvetrano, in provincia di Trapani, per due conigui. La coppia, di 69 anni e 67 anni, ha ingerito per errore delle foglie di mandragola. I malcapitati si sono recati in ospedale in evidente stato di allucinazione. È stato necessario intubarli per curare l’avvelenamento.

Per fortuna sono adesso fuori pericolo.

L’avvelenamento da mandragora

I due coniugi di Castelvetrano avevano mangiato mandragola (una pianta fortemente tossica, anche a basse dosi), credendo che fosse della comune borraggine. Il marito, infatti, nel raccogliere la verdura in campagna non si era accorto dell’errore. Gli effetti a seguito dell’ingerimento sono stati però istantanei. Quando la coppia è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II l’avvelenamento era evidente.

I pazienti sono stati intubati e trasferiti in Rianimazione, uno nell’ospedale di Castelvetrano e l’altra Sant’Antonio Abate di Trapani.

In queste sedi hanno ricevuto il necessario antidoto per curare l’avvelenamento. Dopo 36 ore sotto osservazione la situazione cardiaca e respiratoria è tornata nella norma e sono stati dimessi.

Non è il primo caso in cui la mandragola viene ingerita, causando danni molto gravi.