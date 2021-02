Due province dell’Abruzzo Chieti e Pescara sono diventate a partire dal 14 febbraio zona rossa. L’Aquila e Teramo rimangono zone arancioni.

Pescara e Chieti sono diventate a partire del 14 febbraio zone rosse. Lo prevede un’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in seguito al grande aumento di casi derivati dalla diffusione della nuova variante inglese in buona parte del territorio.

“La forte diffusione delle varianti, in particolare quella cosiddetta ‘inglese’, sta provocando nelle province di Chieti e Pescara un forte aumento dei contagi, che ha già messo a dura prova il sistema ospedaliero e la capacità di tracciamento delle Asl”, ha scritto il Presidente abruzzese su Facebook lo scorso 12 febbraio, motivando così il suo provvedimento.

Ad ogni modo nella sola città di Pescara i numeri registrati sono stati a dir poco importanti con ben 127 persone risultate positive solo nelle ultime 24 ore.

Non meno preoccupanti i numeri relativi a Chieti ben 114 nuovi contagi.

