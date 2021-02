Il consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi è intenzionato a chiedere a Speranza che sia instaurato il lockdown in Italia.

Potrebbe ritornare ritornare in Italia lo spettro di un nuovo lockdown? A quanto pare è una possibilità. Il consigliere del Ministro della Salute Walter Ricciardi potrebbe già chiedere a Roberto Speranza che si richiuda nuovamente il Paese nel corso della prossima settimana.

Una richiesta quella di Ricciardi volta a rivedere la strategia per meglio contrastare il Coronavirus e che secondo il consulente sarebbe stata “inefficace”.

Ricciardi: “Chiederò lockdown immediato”

È “urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus Sars Cov 2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata”. A dirlo Walter Ricciardi che ad ANSA ha lanciato un allarme chiedendo che vengano rafforzate le misure per il contrasto della pandemia.

Secondo il consulente del Ministro della Salute le misure finora messe in atto non sarebbero state sufficientemente efficaci. Inoltre Ricciardi non ha mancato di evidenziare come le attività, nelle quali il rischio di assembramento è alto, dovrebbero essere tenute chiuse.

Ricciardi ha poi puntualizzato ricordando come la nuova variante covid proveniente dall’Inghilterra sia riuscita a giungere in Europa: “Non dimentichiamo che la variante inglese è giunta in Europa proprio passando per gli impianti di risalita in Svizzera.

Ricciardi ha infine aggiunto che è evidente a questo punto che: “la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno”.