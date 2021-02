Maxi tamponamento in Piemonte sulla A32 Torino-Bardonecchia: almeno una decina i feriti e due morti, un uomo di 38 anni e una donna di 71.

Drammatico incidente sulla Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, dove è avvenuto un maxi tamponamento al km 52, nei pressi di Salbertrand poco prima della galleria Serre La Voute. Almeno una decina i feriti e due le vittime accertate, mentre e i veicoli coinvolti stando a quanto appreso sarebbero circa 25.

Sul posto i soccorsi e l’intervento della Polizia Stradale di Susa. Disagi alla circolazione con il tratto stradale interessato dal tamponamento che è stato chiuso fino al termine delle operazioni di soccorso.



Un incidente senza precedenti è avvenuto sulla A32 Torino-Bardonecchia dove ben 25 mezzi sono stati coinvolti in un maxi tamponamento. Il drammatico incidente ha avuto luogo all’altezza di Salbertrand nelle immediate prossimità della galleria Serre La Voute.

🔴 Intervento in atto sull’autostrada #A32 #Torino – Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli convolti: una persona deceduta, #vigilidelfuoco al lavoro per soccorrere alcuni automobilisti bloccati nelle proprie autovetture [#13febbraio 12:00] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 13, 2021



La causa sarebbe dovuta al fondo stradale ghiacciato reso tale a causa della precedente nevicata. Immediati i soccorsi da parte del 118 e della Polizia Stradale di Susa. I feriti sarebbero almeno una decina, di cui tre in codice rosso, mentre le vittime sono per il momento due: un uomo di 38 anni e una donna di 71 che è deceduta durante il trasporto in ospedale tramite elisoccorso.

A seguito del tamponamento si sono venuti a creare numerosi disagi per la viabilità, con il tratto autostradale interessato che è stato chiuso in direzione Bardonecchia fino al termine delle operazioni di soccorso. Per chi si dovesse trovare a viaggiare su quel tratto l’uscita è stata deviata a Susa.