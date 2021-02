Roccagorga è finita in zona rossa: la decisione è stata presa dopo l'aumento di contagi legati alla mutazione inglese del Covid.

Nel comune di Roccagorga, in provincia di Latina, è stata istituita la zona rossa a causa dei troppi casi positivi alla variante inglese riscontrati dalle autorità sanitarie tra i residenti. La decisione è giunta in una riunione tra il responsabile del Dipartimento di Prevenzione della Asl Antonio Sabatucci, il sindaco Nancy Piccaro e il questore Michele Maria Spina.

Zona rossa a Roccagorga

L’ordinanza, firmata dal governatore Nicola Zingaretti, prevede che per due settimane non sarà possibile entrare ed uscire dal paese tranne che per spostamenti dettati da esigenze lavorative, di salute o necessità. Vietato anche recarsi fuori dal proprio domicilio se non per comprovate esigenze. Tutte le attività ritenute non essenziali dovranno poi rimanere chiuse.

Si tratta di una scelta seguita alla registrazione di troppi casi positivi che, su una popolazione totale di circa 4.300 abitanti, aumentano con una media di dieci al giorno.

Attualmente sono circa cento le persone contagiate molte delle quali, come si temeva, hanno contratto la variante inglese. Questa si è fatta strada all’interno dell’asilo nido Salcani dove ha raggiunto sette bambini e tre insegnanti. Un ulteriore cluster è scoppiato poi alla residenza per anziani Casa del Sole, dove 19 pazienti e 4 operatori sanitari sono risultati positivi.

Queste le parole del sindaco Nancy Piccaro: “Si è arrivati alla zona rossa per il bene dei cittadini e per tutelare la loro salute.

Si è lavorato in piena intesa col Prefetto, con la Asl, con la Questura e con la Regione senza lasciare nulla al caso. Ci tengo a sottolineare come la situazione sia sotto stretto monitoraggio“.