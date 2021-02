Ultraleggero caduto a Vigevano: morti pilota e passeggero

Due persone sono morte in un incidente aereo avvnuto nei pressi di Vigevano, dove un ultraleggero è caduto poco dopo il decollo.

Tragedia nei pressi Vigevano, in provincia di Pavia, dove nel tardo pomeriggio di domenica 14 febbraio 2021 un ultraleggero è caduto in un’area boschiva provocando la morte delle due persone a presenti a bordo. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Ultraleggero caduto a Vigevano

Secondo le prime ricostruzioni il velivolo era da poco decollato dall’aviosuperficie Leonardo da Vinci di Cascina Scoglio, un campo di volo situato tra la frazione Morsella di Vigevano e Parona. Per cause ancora da accertare è precipitato in un’area boschiva non lontana dalle sponde de fiume Ticino nei pressi della strada al Salto in località Buccella. Una caduta in picchiata verticale con un impatto devastante che non ha lasciato scampo al pilota e al passeggero a bordo.

Inutile infatti l’immediato arrivo di elisoccorso, ambulanza e automedica, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dei due uomini. Si tratta di Gustavo Saurin, classe 1948, grande appassionato di volo sportivo su ultraleggeri da quasi 45 anni e Generoso Vitagliano, operaio classe 1996 che si era recato all’aviosuperficie con la giovane moglie e un gruppo di amici per vivere un’esperienza emozionante che però si è rivelata fatale.

Presenti sul luogo dell’incidente anche Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno effettuato tutte le verifiche per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Un testimone che stava passeggiando con il cane nelle campagne non lontane dalla zona in cui è precipitato il velivolo ha riferito di aver sentito il rumore di un motore di aereo che si stava spegnendo senza però aver visto né fumo né fuoco.