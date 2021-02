La bambina di 3 anni coinvolta nell'incidente non ce l'ha fatta.

Dramma a Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Lunedì 15 febbraio due auto si sono schiantate sulla Provinciale. Una aveva a bordo una mamma con due bambine, di 3 e 6 anni. La più piccola, dopo alcune ore trascorse in ospedale, si è spenta.

L’altra, invece, lotta ancora tra la vita e la morte. Anche la donna ed il conducente dell’altro mezzo sono attualmente ricoverati.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.00 sulla strada provinciale 11, nei pressi di Borgo d’Ale. Una Mercedes e una Punto si sono scontrate. L’auto della donna è finita fuoristrada, capovolgendosi in un campo. Le condizioni delle due bambine sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso per la più piccola, che è stata trasportata all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La morte della bambina

La bambina di soli 3 anni a seguito dell’incidente è giunta in ospedale in arresto cardiaco. I medici sono riusciti a rianimarla, ma non è stato sufficiente. Le ferite riportate – in particolare il trauma cranico – erano troppo gravi. La piccola si è spenta martedì 16 febbraio. Anche le condizioni della sorellina, che si trova anch’ella nel nosocomio di Torino, sono piuttosto critiche. La prognosi resta riservata.