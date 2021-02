Operaio di 71 anni morto a Suisio: è precipitato dal tetto di una fabbrica

Stava svolgendo alcuni lavori sul tetto di una fabbrica di Suisio quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato: è morto così un operaio di 71 anni.

Tragedia a Suisio, comune in provincia di Bergamo, dove un operaio di 71 anni è morto sul lavoro mentre era impegnato sul tetto di un capannone. Inutile purtroppo ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari.

Operaio morto a Suisio

I fatti hanno avuto luogo nella mattinata di martedì 16 febbraio all’interno dello stabilimento della Gemtex in via Guglielmo Marconi, una ditta che produce nastri elastici per abbigliamento.

Secondo quanto ricostruito l’uomo, impiegato in una ditta esterna, si trovava sul tetto della fabbrica per svolgere alcuni lavori all’impianto di illuminazione quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri.

I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con due ambulanze e un elicottero, non hanno potuto fra altro che constatare il decesso dell’uomo.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante la caduta che gli hanno causato una morte sul colpo. Sotto choc tutti gli operai che hanno assistito al dramma.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dell’Agenzia per la tutela della salute che hanno effettuato i rilievi necessari a riscostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sull’episodio sono intervenuti anche i sindacati, e in particolare Angelo Chiari per la Cgil, Danilo Mazzola per la Cisl e Angelo Nozza per la Uil di Bergamo: “Una morte tanto assurda quanto inspiegabile, sia per l’età avanzata della vittima che per i motivi per i quali si trovava sul tetto Perché la vittima stava partecipando ai lavori? Perché non è stato messo in totale sicurezza, visto il rischio di caduta?“.