Covid, sei regioni a rischio zona arancione da settimana prossima

Sei regioni sarebbero a rischio zona arancione da settimana prossima: l'indice di contagio sfiora la soglia critica dell'1.

La diffusione della variante inglese in Italia che ha fatto scattare diversi lockdown locali, ultimo tra tutti quello in quattro comuni lombardi, potrebbe far aumentare l’indice di contagio in alcuni territori: potrebbero essere sei le regioni a rischio zona arancione a partire da settimana prossima.

Regioni a rischio zona arancione

Si tratta di aree che, stando all’ultimo report dell’ISS, avevano un indice Rt prossimo all’1 che ora ha consentito loro di rimanere in zona gialla ma che potrebbe far scattare la retrocessione di colore se la circolazione delle mutazioni dovesse diventare più massiccia. Tra queste vi sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Si aggiungerebbero poi Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Umbria e Provincia Autonoma di Trento.

Nonostante i provvedimenti presi durante le vacanze di Natale avessero fatto scendere la curva epidemiologica, gli allentamenti e la diffusione delle varianti stanno facendo aggravare nuovamente la situazione. L’obiettivo del governo è agire tempestivamente con cautela e prudenza scongiurando un nuovo lockdown nazionale come invece invocato da diversi esperti da Ricciardi a Crisanti.

Per questo in diverse zone del paese si sta optando per circoscrivere le zone più a rischio.

Sono infatti molti i comuni e le province dichiarate zona rossa dove le amministrazioni locali hanno imposto chiusure generalizzate per limitare i contagi. In queste aree tutte le scuole stanno ricorrendo alla didattica a distanza e anche i negozi, ad eccezione di alimentari, farmacie, edicole e tabaccai sono stati costretti a chiudere.