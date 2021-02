In tempi di covid anche la Chiesa si adegua alle necessità: ecco il primo corso sull'esorcismo per laici e sacerdoti sulla piattaforma Zoom.

L’Ateneo pontificio Regina Apostolorum ha deciso di proporre il primo corso introduttivo all’Esorcismo tramite Webinar sulla piattaforma Zoom. Il corso avrà inizio dal 1 marzo fino al 4 marzo e sarà aperto ai sacerdoti, ma anche ai laici nel quale si affronteranno temi di natura psicologica.

Corso di esorcismo su Zoom

In questo webinar dedicato al mondo dell’esorcismo si affronteranno argomenti legati alla teologia e al ruolo dell’esorcista, ma anche diritto canonico e aspetti particolari della psicologia.

Questo speciale corso accademico è rivolto a tutti i sacerdoti e laici desiderosi di approfondire un mondo spesso vissuto tra pregiudizi e caricature eccessive. Il webinar è in italiano. Tuttavia, saranno disponibili traduzioni simultanee in inglese, portoghese e spagnolo. Al termine dei 4 giorni di corso, si terrà un incontro per riepilogare le giornate e i temi affrontati ai giornalisti.

Come specificato dall’Ateneo, il corso non sostituisce quello già in programma per l’autunno 2021 sull’Esorcismo e preghiera di Liberazione.

Nel caso la campagna vaccinale vada a buon fine, l’Ateneo spera di poter accogliere gli iscritti in presenza presso la sede di Roma.

“L’ideazione di tale corso nasce dal vivo interesse, dalla domanda e dal valore scientifico della tematica offrendo un programma che, in ambito accademico, rappresenta un’introduzione al tema del ministero dell’Esorcismo”. Così aggiunge in seguito in una nota l’ateneo.