Battesimo finito in rissa a San Cipirello: scontro tra due famiglie

Rissa al battesimo di un bambino a San Cipirello, dove due famiglie si sono duramente scontrate.

Doveva essere un giorno bellissimo, importante per il bambino e per la sua famiglia. Come data avevano scelto il 14 febbraio, giorno di San Valentino, della festa degli innamorati. Era un giorno di allegria ed emozione, ma è stato completamente rovinato da una rissa.

Battesimo finisce in rissa

Il battesimo di un bambino di sette mesi a San Cipirello è finito in rissa. Le due famiglie del bambino si sono scontrate in chiesa, al momento delle foto, arrivando alle mani. A scatenare la lite furiosa è stato il momento delle foto, subito dopo la cerimonia religiosa. Il fatto è accaduto domenica scorsa, nella giornata di San Valentino, ma la notizia è emersa solo ieri 18 Febbraio.

Come ha riportato Leandro Salvia, in un articolo sul Giornale di Sicilia, la rissa sarebbe scoppiata a causa di profondi screzi tra le due famiglie, nati dopo la separazione dei giovani genitori del bimbo. La tensione è esplosa proprio durante il battesimo, che è finito in una rissa che ha coinvolto una decina di persone.

Tutto è accaduto nel momento delle foto. La giovane madre è rimasta infastidita dall’insistenza da parte di una zia e dei nonni paterni e avrebbe preferito meno presenze durante la cerimonia.

Inoltre, non tutti i partecipanti al momento delle foto avrebbero indossato le mascherine e da qui è partito il primo scambio di accuse. Dalle parole sono poi passati alle mani. Schiaffi, calci e spintoni, senza tenere conto del fatto che erano in chiesa. Alcune donne sono arrivate a prendersi per i capelli e ad avere la peggio sarebbe stato il nonno materno, scaraventato per terra e colpito più volte da un giovane con pugni e calci.