Vaccinare i cittadini di Favignana, Levanzo e Marettimo "per proporle come isole Covid free", ma anche tamponi al check-in e al rientro: le proposte.

L’abbassamento della curva epidemica nell’estate 2020 aveva permesso di riassaporare un po’ di normalità, seppur breve. L’estate 2021 non dovrà essere un “liberi tutti”, perché il Covid continuerà a circolare (aggravato dalla presenza di diverse varianti) e si potrebbe favorire una brusca risalita dei contagi.

Ma il settore del turismo è al lavoro per pacchetti Covid-free, con l’auspicio di far ripartire almeno d’estate un settore fondamentale per l’Italia e fortemente compresso nei mesi di pandemia. Il vaccino, inoltre, potrà essere di grande aiuto. Intanto il nuovo ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dichiara: “Bisogna migliorare la quota di mercato dell’Italia nel mondo e portare più stranieri possibili in Italia. Dobbiamo uscire con una voce sola: l’Italia nel mondo”.

I piani per l’estate saranno definiti nei prossimi mesi e al momento non si hanno certezze su come si potrà trascorrere la stagione estiva. Ma già nell’ultima settimana di febbraio dovrebbe tenersi una riunione tra il ministro, la Conferenza delle Regioni e l’Anci.

Estate 2021, l’idea “pacchetti Covid-free”

Lavoratori del settore turistico e amministratori locali si sono messi all’opera per permettere la ripartenza. Intanto c’è chi cerca di garantire un’estate Covid-free.

Dopo la decisione della Sardegna, che impone l’obbligo di un certificato di negatività o vaccinazione prima dell’estate, Francesco Forgione, sindaco di Favignana ed ex presidente della Commissione nazionale antimafia, rende nota e la sua idea. “Ho proposto al presidente della regione Sicilia Musumeci di vaccinare totalmente la popolazione delle nostre tre isole (Favignana, Levanzo e Marettimo) per proporle come isole Covid free sul modello che si sta sperimentando in Grecia. L’anno scorso abbiamo avuto un boom di presenze e vogliamo mettere in sicurezza la popolazione e gli operatori impegnati nel settore e garantire chi ci visita. Ovviamente stiamo anche pensando a eventi, mostre e festival, che tengano comunque conto dell’evoluzione della pandemia”.

L’Inghilterra sta portando avanti in maniera rapida e sostenuta la campagna di vaccinazione. Intanto il Paese sollecita i suoi cittadini affinché tornino a viaggiare. Lo stesso si sta cercando di fare in Italia. “Dal mese di aprile verranno riattivati i voli Roma-New York con Alitalia e Roma-Atlanta con Delta Airlines, per riportare nel nostro Paese il bacino di turisti americani. Sono già in corso delle trattative. E altrettanto si sta cercando di fare con l’Egitto, in particolare con Sharm el Sheik, meta molto frequentata dagli italiani”, sottolinea il presidente della Fiavet, Ivana Jelinic.

Il Gruppo Alpitour, a sua volta, vuole garantire vacanze in sicurezza e corridoi sicuri verso le Canarie. Basandosi sull’iniziativa avviata a novembre da Neos, la compagnia aerea del Gruppo, da marzo verranno eseguiti test rapidi in fase di check-in. Un secondo test gestito direttamente dal Gruppo, sia economicamente sia operativamente, sarà realizzato agli ospiti in resort prima del rientro. Così si conterranno i rischi di contagio.

La situazione in Grecia

La Grecia, infatti, dopo aver proposto in sede europea l’uso del passaporto vaccinale, ha sviluppato un piano per le isole. L’obiettivo è di accelerare la campagna vaccinale nei territori più piccoli e in quelli meno colpiti dalla pandemia. In questo modo si vogliono rendere Covid-free le isole.

Tutti vaccinati a Meganisi, Kalamos e Kastos sul Mar Ionio e Ikaria nell’Egeo. E anche Rodi, nonostante sia molto più grande, è a buon punto.