Nella notte nuove fontana di lava sono apparse sul fianco orientale del vulcano Etna. Si tratta del quarto evento di questo tipo in quattro giorni.

Una nuova colata di lava è apparsa nella notte tra il 20 e il 21 febbraio sul fianco orientale del vulcano Etna, nei pressi del cratere di Sud-Est. Terminato intorno all’1:30, si tratta del quarto episodio di questo tipo avvenuto da quando il vulcano ha iniziato la sua attività eruttiva lo scorso 16 febbraio.

Stando ai monitoraggi effettuati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania inoltre, la sorgente del tremore vulcanico era localizzata a una profondità tra i 2.800 e i 2.900 metri di quota sotto il cratere Sud-Est del vulcano.

COMUNICATO DI ATTIVITA’ VULCANICA del 2021-02-21 01:50:09(UTC) – ETNA.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che fra le ore 01:00 e 01:15, l’attività eruttiva al Cratere di Sud-Est č rapidamente diminuita e cessata completamente alle 01:30 pic.twitter.com/XwB2VQUba2 — INGVvulcani (@INGVvulcani) February 21, 2021

Ulteriori dettagli sull’eruzione sono stati forniti dal vulcanologo dell’Ingv di Catania Boris Behncke, che sulla propria pagina Facebook ha definito il parossismo del 20 febbraio “fra i parossismi più intensi e magnifici del cratere di Sud-Est dell’Etna”. Behncke ha poi aggiunto come nonostante la colata il pericoloso fosse praticamente nullo poiché “grazie al vento molto debole la ricaduta di materiale piroclastico sarà estremamente limitata questa volta”.

A tal proposito, il vulcanologo ha poi invitato la popolazione a non cadere preda di facili allarmismi: “Qualcuno sembra pensare che la colata lavica principale, in Valle del Bove, sia arrivata molto in basso, ma non è così, è arrivata là dove si sono fermate quelle dei parossismi precedenti, lontana dalle zone popolate. […] Perciò, per favore non mettete in giro e non condividete messaggio allarmisti, messaggi che parlano di cose spaventose ed eccezionali. L’Etna sta facendo le sue consuete cose, qualche volta un po’ più intensamente, però con questa attività in corso non c’è pericolo”.