Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dei famigliari. L’episodio è accaduto a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. Il giovane avrebbe perpetrato violenze fisiche, verbali (ovvero minacce) e furti nei confronti della mamma e dei suoi fratellini, entrambi minorenni.

Il 22enne sarebbe stato solito aggredire i suoi cari con schiaffi e spintoni. I carabinieri lo hanno arrestato. Ora il ragazzo dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti. Secondo le prime indagini, il presunto responsabile delle violenze avrebbe più volte minacciato la genitrice di fare del male ai suoi fratelli minori, nel caso in cui non gli fosse stato dato il denaro che chiedeva.

I due ragazzini sarebbero stati spesso picchiati dal fratello maggiore alla presenza della stessa mamma. Il 22enne li avrebbe aggrediti con schiaffi e spinte. Come se questo non bastasse avrebbe, inoltre, distrutto la porta di casa e rotto alcuni giocattoli dei bambini, in preda all’ira. Sembra che il giovane facesse uso di sostanze stupefacenti.

Furti in casa

Il ragazzo arrestato sarebbe stato, inoltre, protagonista di furti di gioielli e altri oggetti presenti in casa.

Lo avrebbe fatto per avere quel denaro che la madre non poteva garantirgli. Pare che gli episodi di violenza durassero da una decina di mesi, almeno secondo quanto ricostruito dagli inquirenti. Proprio per tale motivo il gip ha disposto una misura di custodia cautelare nei confronti del 22enne.