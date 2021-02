Rossella Placani è stata trovata morta nella propria abitazione in provincia di Ferrara: il compagno è stato fermato con l'accusa di omicidio.

Tragedia a Bondeno, comune in provincia di Ferrara, dove una donna è stata uccisa nella propria abitazione: per l’omicidio è stato fermato il suo compagno, già condotto in carcere su richiesta del pubblico ministero.

Omicidio a Ferrara

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nella mattinata di lunedì 22 febbraio 2021 dopo l’allarme di una vicina di casa che ha avvertito la sorella della vittima.

Secondo le prime ricostruzioni quest’ultima, Rossella Placani, sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente. Il sospetto è subito ricaduto sul compagno, Doriano Saveri. Costui avrebbe detto al pubblico ministero di essere andato via nella giornata precedente dopo un litigio e di aver trovato la donna riversa nel bagno al suo arrivo.

LEGGI ANCHE: Omicidio-Suicidio nel vicentino: coppia anziana trovata morta in casa

Ma la mancanza di segni di effrazione e il suo racconto lacunoso e contraddittorio hanno spinto il pm Stefano Longhi ad emettere un provvedimento di arresto nei suoi confronti.

L’uomo, artigiano edile separato, viveva con la vittima, operaia in un’azienda del biomedicale. Mentre le indagini proseguono sulla base dei rilievi effettuati dall’Arma sul luogo del delitto e degli accertamenti del medico legale, i Carabinieri del Comando provinciale lo hanno condotto in carcere.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, che non appena è venuto a conoscenza del fatto si è recato sul posto. Queste le sue parole: “Siamo tutti senza parole.

Quanto avvenuto ha colto tutti alla sprovvista e ha lasciato tutti di sasso“.