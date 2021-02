Spuntano nuove zone rosse per contenere i contagi da coronavirus: Cecina e San Teodoro sono finiti in lockdown.

Aumentano le zone rosse in Italia, istituite dai governatori per circoscrivere i contagi e la diffusione delle varianti: tra i comuni che finiranno in lockdown vi sono Cecina (Livorno), secondo comune toscano dopo Chiusi, e San Teodoro (Sassari).