L’idea è quella di limitare il più possibile la diffusione del virus: la decisione riguarda al momento alcuni istituti.

Nella città di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è stata disposta la chiusura di tre istituti scolastici a causa della variante britannica del Covid-19. Un’alunna è risultata positiva alla variante inglese del Coronavirus: i plessi Don Milani, Dorso e Marconi dovrebbero rimanere chiusi almeno per 7 giorni.

Variante Covid-19 a scuola

L’annuncio è stata fatto dal primo cittadino di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno. “I provvedimenti – scrive il sindaco – si sono resi necessari per arginare la maggiore facilità di contagio che sembrerebbe caratterizzare questa variante del Covid-19. La variante inglese è molto contagiosa. Per questo faccio ancora una volta appello al senso di responsabilità di tutti”.

Nel giro di pochi giorni si contano ormai oltre 20 casi di variante britannica nella cittadina campana.

Durante le prossime ore è stata annunciata la sanificazione delle strutture e un’ampia indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti. L’idea è quella di limitare il più possibile la diffusione dei contagi e quindi del virus.

Un lungo calvario durato 4 mesi, ma alla fine nonno Giuseppe ha sconfitto il Covid-19. La storia arriva da Corbetta, in provincia di Milano. Il signor Giuseppe è tornato a casa dopo una lotta contro il Covid-19 durata diverso tempo.

Con il prossimo monitoraggio sul Coronavirus, previsto per venerdì 26 febbraio, alcune regioni in Italia potrebbero cambiare colore. In diverse zone non è escluso l’allentamento/inasprimento delle misure.