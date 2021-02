Un 85enne residente a Lecce ha tentato di rubare del cibo per gatti in un supermercato: il conto è stato, poi, saldato dai carabinieri giunti sul posto.

Un uomo di 85 anni ha tentato di rubare del cibo per gatti in un supermercato, non avendo soldi a sufficienza per pagare l’intero importo dovuto. I carabinieri sopraggiunti sul luogo, tuttavia, hanno deciso di non incriminare l’anziano e di saldare il conto, regalandogli la merce oggetto di furto.

LEGGI ANCHE: Uomo di 91 anni cede il suo vaccino alla mamma di un disabile

Lecce, 85enne ruba cibo per gatti: i carabinieri saldano il conto

La vicenda si è verificata nella giornata di mercoledì 25 febbraio in un supermercato in provincia di Lecce, in Puglia. Un uomo di 85 anni ha tentato di appropriarsi illecitamente di alcune confezioni di wurstel e scatolette di cibo per gatti.

L’anziano, infatti, pur vertendo in gravi condizioni economiche, accudisce da tempo alcuni gatti randagi che bazzicano in prossimità della sua abitazione.

Proprio per sfamare i randagi di cui si occupa da tempo, l’85enne si era recato presso il supermercato del quale sembrerebbe essere un cliente abituale, per procurarsi i prodotti necessari per i felini. In questo contesto, rendendosi conto di non possedere denaro sufficiente per pagare il conto, ha provato a nascondere parte della merce nel proprio giubbotto, mettendo a repentaglio la fedina penale pur di non far morire di fame gli amici a quattro zampe.

A ogni modo, i movimenti sospetti del cliente sono stati notati dagli addetti alla sicurezza e dagli impiegati del market che hanno fermato il soggetto e hanno prontamente contattato le forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, però, i carabinieri hanno raccolto varie testimonianze e hanno deciso, infine, di non incriminare l’uomo. Gli agenti, al contrario, hanno preferito saldare l’importo mancante – pari a circa 2,50 euro – e riconsegnare il cibo all’85enne che, felice, si è incamminato verso casa per nutrire i suoi amati gatti randagi.