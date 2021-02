Ingorghi e traffico in tilt questo sabato 27 febbraio lungo le strade che portano verso la valle Seriana e Brembana.

L’ultimo weekend di zona gialla e le belle giornate di questi ultimi giorni sono stati occasione per moltissime persone di un’ultima gita fuori porta. Lungo le strade che portano verso la valle Seriana e la Valle Brembana si registrate fin dalle prime ore del mattino lunghe code.

Moltissime le segnalazioni sui gruppi Facebook Viabilità in Valle Seriana e Viabilità in Valle Brembana. C’è chi ha segnalato traffico verso la valle Brembana già poco prima delle 8, chi invece ha lamentato blocchi di traffico sia in salita che in discesa. Una situazione che si sarebbe diradata nel primo pomeriggio con il traffico che si sarebbe poi via via regolarizzato.

Viabilità in tilt in provincia di Bergamo

Traffico in tilt e lunghe code in provincia di Bergamo dove si sono verificati nella giornata di sabato 27 febbraio degli ingorghi verso le strade che conducono verso la valle Seriana e la valle Brembana.

Chi per una gita fuori porta, chi per recarsi verso la seconda seconda, per molti è stata l’occasione di una vera e propria vera fuga, complice anche le giornate miti e soleggiate di questi ultimi giorni.

Moltissime le segnalazioni su alcuni gruppi di Facebook dedicati come viabilità in valle Seriana e viabilità in valle Brembana. Gli ingorghi in particolare stando a quanto avrebbero riportato vari utenti si sarebbero fatti particolarmente critici verso le 11.30 sui ponti di Sedrina in direzione Zogno.

Insomma un weekend che ha ricordato molto il sapore estivo delle fughe di ferragosto

Nel frattempo nella città di Bergamo le strade erano piene di persone sia nella zona alta che nella zona bassa. Tra le 16.30 e le 17 in particolare si sarebbero trovati alcuni gruppi gruppi giovani in zona Propilei. Ciò ha portato l’intervento delle Forze dell’ordine locali che hanno sciolto alcuni assembramenti.