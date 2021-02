I dati del coronavirus nella Regione Campania sono allarmanti e un infermiere denuncia la situazione su Facebook

La Regione Campania ha diffuso i nuovi dati dell’epidemia del coronavirus, purtroppo sempre negativi: il bollettino riporta 2.215 nuovi tamponi positivi nella Regione, di cui 211 derivanti da test antigenici rapidi con un rapporto positivi/tamponi del 9.74%.

Infermiere in prima linea contro il covid

Un infermiere in servizio nell’azienda ospedaliera dei Colli, in prima linea nella lotto contro il covid a Napoli, ha pubblicato un lungo post su Facebook per sfogare un pò della sua frustrazione e stanchezza ripetendo spesso la parola “avvilente”…

Una foto impressionante

La foto che Flavio De Cicco ha pubblicato sulla sua pagina Facebook lo ritrae a lavoro in ospedale, chiuso nella tuta protettiva, coperto dalla testa i piedi, con guanti e visiera, a fissare il vuoto stanco e avvilito.

Il suo dolente messaggio è diventato subito virale per la franchezza e l’amarezza delle sue parole.

Dopo un anno ancora si lotta contro il covid

Ora che abbiamo iniziato la campagna vaccinale c’è chi sostiene che le dosi non siano abbastanza perchè non si vuole davvero sconfiggere il coronavirus, così come c’è chi ha deciso di non rispettare le regole e le chiusure e i contagi continuano a salire.

De Cicco, che è stato il primo infermiere rianimatore del reparto Covid a cui è stato somministrato il vaccino anti-Covid, ha scritto: “È avvilente non avere la più pallida idea di quando questa storia potrà finire.

È avvilente non ricordare quasi ormai quando è iniziata. È avvilente il numero dei casi in continuo aumento. È avvilente l’aggressività di queste varianti”.