Lo ha annunciato il coordinatore del Cts Miozzo all’uscita da Palazzo Chigi: “Il 2 marzo ci sarà un’altra riunione”.

Si discuterà il 2 marzo del nuovo dpcm. Lo ha fatto sapere Il presidente del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo al termine della riunione della cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi. Rimane da discutere il tema legato alle scuole che potrebbe richiedere un passaggio con le regioni.

Nuovo dpcm, le parole di Miozzo

Mancherebbero gli ultimi dettagli in vista delle nuove misure restrittive contenute nel nuovo dpcm. Il tutto sarebbe rimandato al 2 marzo in un’altra riunione. Ancora aperto il tema della scuola. Proprio la scuola sarebbe l’aspetto più delicato da approfondire in questa fase, un aspetto che stando a quanto appreso da Adnkronos richiederebbe un ulteriore passaggio con le regioni che dovrebbe avvenire appunto nel vertice del 2 marzo.

Miozzo al termine del vertice ha dichiarato come a preoccupare non sia la scuola in sé quanto piuttosto l’andamento dei contagi: “il Cts si è già riunito su questo, non è che siamo preoccupati, siamo preoccupati sull’andamento della patologia e dell’epidemia, questo è il problema. Sulle scuole ci saranno delle evoluzioni, le scuole saranno chiuse nelle zone rosse”.

Secondo quanto riportato da ANSA, al vertice oltre al presidente del comitato tecnico scientifico Miozzo erano presenti anche il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, il Ministro degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Presidente del consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Presenti infine i ministri Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Elena Bonetti, Dario Franceschini e Daniele Franco.