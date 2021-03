Incidente a Collina Fleming, minicar investe bimba di 3 anni

Accertamenti in corso per chiarire la dinamica.

Un incidente è accaduto in zona Collina Fleming, a Roma, con una minicar che ha investito una bambina di tre anni. La vicenda si è verificata in via Civitella D’Agliano. La piccola è stata investita intorno alle ore 8 di lunedì 1 marzo: sul posto il personale sanitario che ha scelto per il ricovero d’urgenza.

Attualmente gli investigatori stanno vagliando la posizione della 18enne che stava guidando il mezzo. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della piccola.

Incidente a Collina Fleming, la situazione

La bimba si trovava con la madre, ma ancora non si conosce cosa sia accaduto. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale sanitario che ha trasportato la piccola al Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”. La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio della polizia locale che ha effettuato tutti i rilievi del caso.

