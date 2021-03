Il governatore: "Il provvedimento sarà valido fino al giorno di scadenza dell’attuale Dpcm ancora in vigore, e cioè venerdì 5 marzo".

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato l’ordinanza: Ancona diventa zona rossa fino al 5 marzo.L’atto blinda l’intero territorio anconetano sulla scorta dell’impennata di contagi Covid e della nuova linea – confermata dal primo Dpcm del premier Draghi – mirata che vede le zone rosse individuate in maniera più specifica a livello territoriale.

La provincia di Ancona passa in zona rossa e la conferma della decisione di Acquaroli arriva direttamente da un post pubblicato dal governatore dal suo profilo Facebook.

Ancona zona rossa fino al 5 marzo

“Vi comunico che ho firmato l’ordinanza per cui da domani mattina, mercoledì 3 marzo, dalle ore 8, la provincia di Ancona passerà in zona rossa. Il provvedimento sarà valido fino al giorno di scadenza dell’attuale Dpcm ancora in vigore, e cioè venerdì 5 marzo. Per il periodo successivo – spiega il presidente – emaneremo un nuovo provvedimento, non appena sarà noto il testo definitivo del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da sabato 6 marzo.

La situazione è in continuo divenire ed è monitorata costantemente e l’analisi settimanale dei dati, effettuata ieri, ha evidenziato la necessità di intervenire con un ulteriore provvedimento sulla provincia di Ancona”.

Macerata sorvegliata speciale

Acquaroli poi precisa che “restano sempre attenzionati tutti gli altri territori con particolare riguardo all’andamento epidemiologico in crescita sulla provincia di Macerata. A tutti raccomando il massimo rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e nei Dpcm. È fondamentale frenare quanto prima la diffusione del virus. È il momento della massima responsabilità di ciascuno di noi”.