Coronavirus, per Matteo Bassetti la terza ondata è già qui: "Farà molto male"

Ormai è chiaro: la terza ondata di coronavirus è arrivata, e sta colpendo duramente il nostro Paese. Mentre si cerca di bloccare il contagio con misure sempre più stringenti, gli esperti sono preoccupati: anche questa volta il coronavirus farà male.

Bassetti: “Terza ondata farà male”

“Purtroppo sembra iniziata la terza ondata, ieri abbiamo avuto un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva e non mi pare quindi che ci si siano più dubbi”. Sono le parole di Matteo Bassetti all’Adnkronos. E commenta i dati attuali: “Questi numeri in risalita riguardano solo alcune Regioni e quindi sono ancora più gravi, ma se dovessero aumentare uniformemente in tutto il Paese la situazione sarebbe più complicata“. L’appello è sempre lo stesso.

“Dobbiamo fare attenzione. Temo che questa terza ondata farà male e dobbiamo avere molta pazienza per tutto il mese di marzo, correre con le vaccinazioni e sperare che le misure di contrasto ci aiutino a ridurre il contribuito di vittime”.

Bassetti sul vaccino anti Covid

Ma la speranza per riuscire a limitare i danni della terza ondata di coronavirus c’è, e si chiama vaccino. Sulla possibilità di somministrare una singola dose di farmaco a chi ha già avuto il coronavirus, Bassetti commenta: “Una sola dose di vaccino per chi ha avuto il Covid è una buona cosa e ci permette di risparmiare anche le fiale di vaccino.

In Italia abbiamo avuto 2,5 milioni di persone colpite con certezza ma sicuramente saranno almeno il doppio, quindi potremmo risparmiare diversi milioni. È importante però che ci sia un’indicazione precisa in modo tale che tutti si comportino allo stesso modo”.