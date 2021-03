Covid Veneto, Zaia: “Rischio zona arancione”

Zaia: "Veneto a rischio zona arancione". Sono 1272 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Regione

Il Veneto verso la zona arancione: così il governatore della Regione Luca Zaia ha commentato i dati nel corso della consueta conferenza stampa. Sono diverse le Regioni che, a partire dalla prossima settimana, potrebbero entrare in una fascia di rischio di livello superiore.

L’ultimo bollettino della Regione Veneto fa preoccupare: aumentano i contagi e i decessi, e il governatore Luca Zaia ipotizza un passaggio alla fascia di rischio più alta. “Siamo a rischio zona arancione. Crescono i contagi (+1.272), con 17 morti”. Così Zaia ha commentato i dati della Regione, che ora si trova in zona gialla. Ma la crescita dei nuovi contagi non si ferma, e ciò fa ipotizzare un passaggio in zona arancione a partire dalla prossima settimana.

Secondo l’ultimo bollettino sono 1.272 positivi nelle ultime 24 ore, con il totale a 336.750. Il totale della vittime in Regione sale a 9.891, con un incremento di 17 unità. Aumentano anche i dati dei ricoveri: sono 22 in area non critica, dove sono occupati 1.194 letti, mentre le terapie intensive salgono a 155, con 10 ingressi in più nelle ultime 24 ore.

Zaia: “Siamo ancora in trincea”

Non nasconde la preoccupazione il governatore Zaia, che ha introdotto la consueta conferenza stampa con parole di timore. “Siamo ancora in trincea. L’ho detto tutti i giorni per quasi 60 giorni, finché c’è un positivo nel testing quotidiano, c’è ancora il virus. Oggi siamo nelle condizioni di capire che il futuro ci può riservare solo risalite sul fronte dei contagi e non discese. Abbiamo dei parametri che ci fanno pensare che da venerdì c’è il rischio di passare in arancione, e questo è un grosso guaio“.