Ad Avellino un bambino di 7 anni è stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il covid-19. Stando a quanto riportato da Il Mattino, le condizioni del piccolo non desterebbero particolare preoccupazione e l’ingresso in ospedale sarebbe stato deciso in via del tutto precauzionale, ma segue purtroppo un trend che – seppur in maniera ancora minima – comincia a riguardare diversi nosocomi d’Italia.

La variante inglese trova facile terreno di contagio nei più giovani, non manifestandosi necessariamente in forma sintomatica, e attraverso loro prosegue nel suo processo di diffusione.

Covid Avellino, ricoverato un bambino

Nella zona di Avellino c’è molta apprensione per le varianti del coronavirus e per i decessi che purtroppo non si arrestano. Ieri, 3 marzo, è morta un paziente di 83 anni che era ricoverato al Covid Hospital dell’ospedale Moscati dallo scorso 22 febbraio.

L’ampia della diffusione impone di non abbassare la guardia nei confronti delle misure di contenimento, a ricordarlo è la direttrice generale dell’Azienda Sanitaria locale Maria Morgante.

“La situazione è molto preoccupante – dice la Morgante – perché ogni giorno si registrano circa cento positivi. Evidentemente si sta abbassando la guardia. Si rimane increduli nel vedere che le cose non sono cambiate. Non abbiamo imparato niente – aggiunge – Se avessimo imparato qualcosa saremmo stati più attenti.

Non stiamo avendo il comportamento giusto. Stiamo facendo tanti sforzi con tamponi e vaccini – conclude – ma dobbiamo abbandonare le cattive abitudini per avere risultati”.