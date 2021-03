Maxi rissa con machete in Brianza: sei denunciati fra due bande di giovani che si erano dati appuntamento per regolare i conti per una ragazza.

Una maxi rissa perfino con un machete in Brianza: sei giovani, fra cui tre minorenni, sono stati denunciati. La rissa è scattata fra due gruppi di giovani armati di bastoni, dell’onnipresente mazza da baseball e perfino di un coltellaccio da giungla a Desio, in provincia di Monza.

A bloccarla ci hanno pensato i carabinieri, che hanno intercettato i venti ragazzi coinvolti e denunciato sei di loro dopo l’identificazione.

Maxi rissa con machete in Brianza

Tre sono minorenni.

Secondo una ricostruzione dei fatti tutto sarebbe nato da un litigio per una ragazza, il più classico degli inneschi. Il primo gruppo di ragazzi sarebbe arrivato da Cinisello Balsamo con l’intenzione di effettuare una sorta di spedizione punitiva. Poi, nelle ore pomeridiane, il parapiglia. Le telefonate di alcuni cittadini hanno però messo in allarme i militari dell’arma prima che la rissa avesse un esito più tragico , come recitano purtroppo le cronache recenti.

Le accuse e le sanzioni per i denunciati

I sei denunciati risponderanno di rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre, per i coinvolti provenienti da fuori Desio è scattata la sanzione per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. Per darsele infatti avevano violato le relative disposizioni.