La signora Cinzia, madre di un ragazzo disabile, è stata vaccinata grazie al gesto di un 91enne che ha rinunciato alla sua dose di vaccino Covid.

Alla fine la signora Cinzia ha avuto la conferma dalla Regione Toscana di poter ricevere il vaccino che era destinato al signor Giovanni, 91 anni. Battaglia vinta per tutti i famigliari di disabili e persone fragili e cargiver.

Anziano dona vaccino alla madre di un disabile

Il signor Giovanni di Massa Carrara ha commosso tutti la scorsa settimana rispondendo all’appello della signora Cinzia, mamma di un ragazzo disabile, che ha chiesto alla regione Toscana di far riceve il vaccino per il covid anche ai genitori di persone fragili e disabili, che hanno bisogno di assistenza. Così la regione Toscana ha inserito accompagnatori e parenti delle persone “estremamente fragili” tra quelle aventi diritto al vaccino, qualora queste ultime siano impossibilitate a riceverlo.

Il governatore Eugenio Giani si è espresso favorevolmente per far vaccinare sia la signora Cinzia che il signor Giancarlo, di 91 anni. Proprio ieri il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha dato l’ok a un programma di vaccinazione anche per quelle persone che vivono quotidianamente con chi è affetto da disabilità o appartiene alla categoria dei più vulnerabili.

“Partiremo con i vaccini anche per le persone estremamente vulnerabili. Saranno direttamente le aziende sanitarie che li hanno in carico a chiamare i soggetti che rientrano in questa fase comunicando luogo e data della vaccinazione – ha scritto in un post il governatore toscano Eugenio Giani – se non potranno essere vaccinati per particolari condizioni, verranno vaccinati i conviventi e care giver”.