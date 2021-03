Il piano vaccinale potrebbe nuovamente cambiare: l'idea è di procedere non più per fasce di rischio ma per età.

L’Italia si avvia a prendere spunto da Israele per la messa a punto del piano vaccinale puntando a procedere con le immunizzazione per età e non per fasce di rischio: i dettagli verranno messi a punto durante la riunione in programma tra il nuovo commissario, la Protezione Civile, il governo e le Regioni.

Piano vaccinale: ipotesi procedere per età

La campagna per categorie sembrava infatti aver lasciato troppa autonomia ai territori. Alcune regioni stavano infatti vaccinando alcune fasce lavorative prima dei settantenni creando così disparità e difformità. “La stratega lasciava grandi spazi interpretativi. Rischiava di fomentare l’italico vizio di trovare un canale preferenziale“, ha affermato l’assessore alla Salute del Lazio che sta già adottando il modello israeliano. L’idea è quindi quella di procedere più veloci e non creare discriminazioni immunizzando i cittadini in ordine decrescente di età.

Il governo e la struttura commissariale potrebbero infatti seguire il modello del Lazio. Procedendo cioè, dopo quella degli over 80, con la vaccinazione degli over 70 e così via. Anche perché secondo i dati aggiornati a giovedì 4 marzo gli anziani di età compresa tra 65 e 79 anni vaccinati finora sono meno di 740mila sui circa 4 milioni e 800 mila soggetti che hanno ricevuto almeno una dose. Il via libera dell’Aifa all’utilizzo del vaccino AstraZeneca anche per questa fascia potrebbe permettere un’accelerazione dell’immunizzazione dopo la partenza al rallentatore.

Per vaccinare il più velocemente possibile sarà necessario che scendano in pista i medici di famiglia e gli altri 15 mila camici bianchi. Dato che in molte regioni si devono ancora siglare gli accordi per fare le iniezioni negli studi medici e dei 15 mila vaccinatori ne sono stati assunti solo 1.750, l’invito alle amministrazioni è quello di accelerare i tempi.