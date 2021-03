Nadia Sbroggiò è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre stava passeggiando: si attendono i risultati dell'autopsia.

Dramma a Mestre (Venezia), dove una donna di 37 anni è morta dopo essere stata colpita da un malore mentre stava camminando per recarsi ad un colloquio di lavoro. La prima ipotesi è che sia stata colpita da un infarto ma l’autopsia disposta dal pubblico ministero potrà fornire maggiori delucidazioni.

Colpita da un malore: morta a 37 anni

I fatti sono avvenuti intorno alle 15.30 di giovedì 4 marzo in via Laurana. Nadia Sbroggiò, questo il nome della vittima, stava attraversando la strada a piedi per recarsi ad incontrare delle persone per un eventuale nuovo impiego. All’improvviso si è accasciata sull’asfalto tra gli occhi increduli di passanti e automobilisti che hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla ma per la donna, madre di due figli, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Una morte riconducibile a cause naturali che, secondo i primi rilievi, potrebbe essere stata causata da una patologia congenita risultata fatale. Per chiarire le ragioni definitive il pubblico ministero ha disposto l’autopsia della salma prima di dare il via libera per i funerali.

Marcon, il paese dove Nadia risiedeva con il marito e i figli, è straziato dalla notizia della sua morte.

Chi la conosceva è rimasto incredulo per la tragedia e l’ha descritta come una persona solare, gentile, buona, sempre sorridente ed educata. Tanti i messaggi di solidarietà e vicinanza ai familiari: “Proteggi da lassù i tuoi ragazzi e veglia sulla tua famiglia“.