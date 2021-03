Picchiato e rapinato dal branco a Torre Annunziata, un uomo è stato trovato pesto, senza vestiti e scarpe in una piazza centrale

Picchiato e rapinato dal branco a Torre Annunziata: lo ha raccontato un 45enne di origine marocchina agli uomini della Polizia. L’uomo è stato trovato per strada esanime, scalzo, con un occhio pesto e sanguinante. Un episodio simile si era verificato anche in Emilia Romagna pochi mesi fa.

Il luogo dell’aggressione, secondo le dichiarazioni della vittima, sarebbe la centralissima piazza Ernesto Cesaro. L’uomo non ha esitato a denunciare la vicenda agli investigatori del Commissariato di Torre Annunziata. I poliziotti che agiscono coordinati dal primo dirigente Claudio De Salvo, hanno avviato indagini a tappeto.

Picchiato e rapinato dal branco a Torre Annunziata: il racconto

L’ipotesi di reato che è stata rubricata anche in procura è duplice: per rapina aggravata e lesioni gravi.

Secondo il dettagliato racconto del 45enne ad assalirlo sarebbero stati non meno di tratta di 5-6 aggressori. Il branco lo ha accerchiato, pestato, gli ha strappato vestiti e poi gli ha portato via perfino le scarpe. A volte episodi simili hanno come protagonisti perfino dei minori, ma gli elementi in possesso degli inquirenti sono ancora tutti da valutare. L’uomo è stato accompagnato presso il reparto di primo intervento dell’ospedale di Sorrento.

Questo per le cure mediche del caso e gli inevitabili referti per il prosieguo giudiziario della vicenda.

Le cure e la prognosi: ne avrà per un mese

Ha riportato una brutta frattura alle ossa facciali ed è contuso in più parti del corpo. Ne avrà, in termini di prognosi, per circa un mese. Le indagini intanto sono partite a tappeto. Si stanno concentrando sui filmati di alcune telecamere e sull’assunzione a sommarie informazioni di soggetti già noti per reati simili.