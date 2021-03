Terremoto a nord della Sicilia: scossa di magnitudo 3.0

Scossa di terremoto a nord-ovest delle coste della Sicilia: il sisma, con epicentro in mare, ha avuto una magnitudo di 3.0.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a nord-ovest della Sicilia. L’iniziale stima del sommovimento, verificatosi alle 5:43 di sabato 6 marzo 2021, parlava di un’intensità compresa tra 2.9 e 3.4 gradi sulla scala Richter.

Terremoto a nord della Sicilia

L’evento sismico è avvenuto alle seguenti coordinate geografiche: latitudine 38.37 e longitudine 14.6. L’epicentro si trova in mare a 86 km da Messina mentre l’ipocentro è stato localizzato a 8 k di profondità. É probabile che i cittadini residenti vicino alle coste abbiano avvertito il sisma, che è comunque classificato come leggero.

Gli scienziati non hanno indicato alcun comune italiano entro i 20 km dal punto di origine del terremoto.

Tra le città con più di 50 mila abitanti presenti entro un raggio di 100 km vi sono invece, oltre a Messina, Reggio Calabria (96 km) e Acireale (97 km).

Terremoto nel Tirreno Meridionale

Soltanto due ore prima l’INGV aveva registrato un’altra scossa di terremoto poco distante dal punto di origine della precedente, questa volta di intensità più lieve pari a 2.6 gradi. Il sisma ha avuto luogo alle 3:18 ad una profondità molto elevata pari a 145 km.

L’epicentro, localizzato in mare tra la Sicilia e la Calabria, si è trovato a 19 km dal comune di Villafranca Tirrena, a 25 km da Messina, a 37 km da Reggio Calabria, a 92 km da Acireale e a 99 km da Lamezia Terme. Anche in tal caso non si segnalano danni a cose o persone.