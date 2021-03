La circolare anti covid del Viminale: maggiori controlli, particolarmente attenzionate le zone più a rischio e gli assembramenti

La circolare anti covid del Viminale parla chiaro: maggiori controlli e una mappa dell’Italia completamente ridisegnata: la circolare del Viminale prevede questo. Il documento, pubblicato a traino del nuovo Dpcm, prevede innanzitutto maggiori controlli nelle zone della movida nei giorni festivi e prefestivi.

E c’è una motivazione testuale: “Anche a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del ‘passaggio’ a una zona caratterizzata da misure più restrittive. Saranno predisposti servizi di controllo mirati in collaborazione con le polizie locali nelle zone urbane usualmente interessate dal fenomeno della movida, sia in circostanze analoghe a quelle ‘surricordate’ come anche nei giorni festivi e prefestivi”.

La circolare anti covid del Viminale: zone rosse più attenzionate

E particolare attenzione si raccomanda per le “aree interessate da provvedimenti più restrittivi, adottati dalle autorità regionali o comunali per effetto dell’aggravamento del quadro epidemiologico”. In tema di controlli, essi “dovranno principalmente riguardare le vie di accesso e di uscita dai territori oggetti dei sopra acennati provvedimenti”. C’è poi il capitolo spostamento fra regioni: sarà possibile farlo per raggiungere manifestazioni che si svolgono in un’unica città, “fermo restando il ricorso all’auto dichiarazione”.

Il nuovo Dpcm anti covid sarà in vigore fino al 6 aprile. Dopo la riunione del generale Figliuolo con il Comitato operativo della Protezione civile.

I nuovi colori regionali, provinciali e locali

E da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: Campania e la Romagna in rosso. Poi Veneto e Friuli Venezia Giulia in arancione; si conferma bianca la Sardegna, con test obbligatori per gli arrivi. L’rt medio nazionale ha superato quota 1 e da inizio pandemia ci sono stati oltre 3 milioni di contagi. Il tasso di positività è in calo, al 6,3%. Ancora 297 i decessi. E il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 8 Marzo. Il sunto oltre quelle sulle regioni: nel Lazio da lunedì la provincia di Frosinone è in zona rossa. Al contempo terminano le ulteriori restrizioni (zone rosse localizzate – ndr) per i comuni di Colleferro, Carpineto (Fr) e Roccagorga (Lt). L’annuncio è dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.