Bisogna stare attenti a non cadere nella trappola: si riceve il messaggio con la presunta iniziativa di Adidas, con scarpe gratis per l'8 marzo.

Molti utenti di WhatsApp hanno ricevuto un messaggio con un’offerta che sembrerebbe troppo bella per essere vera: Adidas regala scarpe per la Festa della donna. Insieme all’annuncio, anche un link per partecipare al concorso e ottenere l’omaggio della famosa ditta tedesca di abbigliamento sportivo.

Cliccandoci sopra si viene indirizzati verso una pagina con un modulo da compilare, un semplice questionario sulle proprie preferenze. Dopo aver riempito tutti i campi e aver inviato il form, si arriva a una seconda schermata dove vengono chiesti altri dati. Ovviamente è l’ennesima truffa.

Truffa: messaggio virale in cui Adidas regala scarpe

É un messaggio virale sta girando in queste ore su Whatsapp. In verità bisogna fare attenzione anche perchè se il messaggio arriva da parte di amici e conoscenti, in pratica significa che loro ci sono già cascati.

Bufale.net spiega, infatti, che dopo aver compilato il questionario sopra citato, veiene richiesta per ottenere l’omaggio una cifra minima per la spedizione.

In poche parole, non solo non si ricevono le scarpe in regalo, ma in aggiunta si consegnano le credenziali della propria carta ai dei truffatori.