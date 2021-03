Covid, Locatelli: “La curva dei contagi sta risalendo”

La curva dei contagi da coronavirus sta risalendo e in nove regioni le terapie intensive occupate superano la soglia critica: lo ha affermato Locatelli.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha affermato che la curva dei contagi mostra segnali di risalita così come i numeri e gli indicatori della situazione epidemiologica. Una situazione che alimenta il dibattito sulla possibilità di adottare nuove misure restrittive come chiesto, tra gli altri, dal ministro degli Esteri Di Maio.

A tal proposito nella giornata di lunedì 8 marzo è previsto un vertice di governo in cui si discuterà dell’opportunità di una nuova stretta.

Locatelli sulla curva dei contagi

Intervenuto nel corso della trasmissione Che tempo che fa in onda su Rai Tre, l’esperto ha sottolineato come in questa fase in cui c’è ancora una curva così importante tutti debbano dare priorità a quella che è una responsabilità nei comportamenti individuali e nel mantenimento del distanziamento interpersonale.

“É chiaro che il problema non è solo limitato all’emergenza sanitaria ma alla crisi economica e sociale che non va dimenticata. La priorità però resta la salute“, ha aggiunto. Tra gli indicatori che mostrano una risalita del contagio ha citato l’indice Rt, che è tornato a superare quota 1 raggiungendo una media nazionale pari a 1,06 ma anche l’aumento dei ricoveri sia in area medica ordinaria che in terapia intensiva.

A tal proposito ha ricordato come in nove regioni questi ultimi superino la soglia critica del 30%.

La situazione nel paese ha spiegato, è eterogenea tanto che al fianco di aree critiche in zona rossa vi è la Sardegna in zona bianca. Ad aver contribuito in maniera non secondaria all’incremento della curva è stata la presenza di alcune varianti, in particolare la variante inglese.